وزير الصناعة والنقل يزور المجلس الوطني للاعتماد ويلتقي العاملين بالمجلس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 03:33 مساءً -

قام الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مقر المجلس الوطني للاعتماد بالمعادى حيث عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات المجلس استعرض خلاله مهام المجلس واهدافه وهيكل المجلس والبنية التحتية للجودة فى مصر

واليات ومتطلبات وخطوات الاعتماد للجهات المختلفة والجهات الدولية والإقليمية التي حصل المجلس على عضويتها والدورات التدريبية المختلفة التي يعقدها المجلس

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الاليات اللازمة نحو المضي قدما لإصدار تشريعات قانونية جديده بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك فيما يتعلق بقيام كافة الجهات بالحصول على الاعتماد من المجلس وفقا للدور المنوط به مشيرا الى حرص الوزارة على التأكد من التزام كافة الجهات بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات

كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية

كما استطاع المجلس تقييم واعتماد 812 جهة تقييم مطابقة وكذلك تنفيذ 38 دورة تدريبية فنية لعدد 1073 متدرب من جهات تقييم المطابقة المختلفة من داخل وخارج مصر وكذلك المقيمين الفنيين للمجلس ، بالإضافة الى قيام المجلس استطاع بالتوسع أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وقيامه باعتماد 82 جهة خارج مصر. وكذلك التوسع بزيادة مجالات الاعتماد الخاصة به الى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.

وأكد الوزير على مواصلة الجهد على مدار الساعة خاصة مع الأهمية الكبيرة للمجلس الوطني للاعتماد الذي يعد بوابة رئيسية للصادرات المصرية فى الأسواق الدولية وله دور أساسي فى رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية.

كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM. بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.

وقام الوزير بتفقد إدارات المجلس الفنية المختلفة واطلع على الخطة المستقبلية للمجلس فى مختلف مجالات الاعتماد ووجه بضرورة تطوير كوادر المجلس الفنية ورفع كفاءتها وشدد على المحافظة على الاعتراف الدولى بالمجلس باعتباره داعم رئيسي للصادرات المصرية كما ناقش الوزير أنشطة التدريب المتوقعة فى إطار افتتاح مركز التدريب الجديد الخاص بالمجلس والذى يحتوى على 5 قاعات تدريبية تسع أكثر من 120 متدرب والذى تم تأثيثه بكافة الإمكانيات التكنولوجية المتطورة لرفع مستوى أداء المجلس.

وعقب الاجتماع ترأس الوزير لجنة الوظائف القيادية للمجلس والخاصة بشغل عدد ( 4) وظائف قيادية بالمجلس وهي رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المعامل ومدير عام اعتماد جهات التفتيش ومدير عام الجودة الشاملة ومدير عام التحول الرقمى حيث قام سيادته بمناقشة المتقدمين لهذه الدرجات الوظيفية واطلع على خبراتهم التراكمية واستمع الى رؤيتهم لتطوير أنشطة المجلس والمقترحات الخاصة بهم لدفع مستوى الأداء

وفي بداية حديثه مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمجلس نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتهنئة سيادته الى كافة المتقدمين بمناسبة العام الميلادي الجديد وتمنياته بالتوفيق للذين سيتم اختيارهم مضيفا ان مشاركته وترأسه اليوم للجنة الوظائف القيادية للمجلس تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري واختيار كافة القيادات بالوزارة والجهات التابعة لها وفق أفضل معايير الاختيار ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجنة رفيعة المستوى تعطى الاولوية فى الاختيار لمن يحقق متطلبات ومهام الوظيفة