درجات الحرارة تحت الصفر بهذه المناطق.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 03:33 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس 2-1-2025 ، تشهد أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل وفى الصباح الباكر.

ووفقا للنشرة اليومية الخاصة بدرجات الحرارة تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 11 درجة ، وسانت كاترين تصل درجات الحرارة فيها لدرجة تحت الصفر، وفى شمال الصعيد تصل درجات الحرارة الصغرى لـ 6 درجات.

ويسود اليوم الخميس 2-1-2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.