بعد أزمة اللاعب أحمد رفعت.. توصيات النيابة لحماية أرواح اللاعبين بالملاعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 03:33 مساءً - أنهت النيابة العامة ملف قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، بعد الإعلان رسميا عن نتائج تحقيقاتها فى الواقعة، وسماعها لأقوال رياضيين وأطباء أشرفوا على الحالة، لكن لما تكتفي النيابة العامة في بيانها بحسم القضية فقط، بل وجهت العديد من التوصيات بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، حتى لا يتكرر الامر فى الملاعب المصرية.

أهابت النيابة العامة بالقائمين على الرياضة المصرية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الآتية:

أولًا: ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

ثانيًا: ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا.

ثالثًا: ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

رابعًا: ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.

خامسًا: ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.