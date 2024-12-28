نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت، الجمعة، مباريات الجولة العشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وأسفرت عن النتائج الآتية:
أود لوفين × بيرشكوت 2-0
سينت ترويدنس × سيركل بروج 1-1
أندرلخت × ديندر 2-3
رويال أنتويرب × جينك 2-2
كلوب بروج × فيستيرلو 4-3
كورتريك × رويال شارلروا 0-1
ميشيلن × ستاندر دو لياج 0-0
جينت × سانت جيلواز 1-3
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- جينك: 42 نقطة
2- كلوب بروج: 41 نقطة
3- أندرلخت: 33 نقطة
4- رويال أنتويرب: 32 نقطة
5- سانت جيلواز: 31 نقطة