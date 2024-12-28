الدوري البلجيكي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الجمعة، مباريات الجولة العشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وأسفرت عن النتائج الآتية:

أود لوفين × بيرشكوت 2-0

سينت ترويدنس × سيركل بروج 1-1

أندرلخت × ديندر 2-3

رويال أنتويرب × جينك 2-2

كلوب بروج × فيستيرلو 4-3

كورتريك × رويال شارلروا 0-1

ميشيلن × ستاندر دو لياج 0-0

جينت × سانت جيلواز 1-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- جينك: 42 نقطة

2- كلوب بروج: 41 نقطة

3- أندرلخت: 33 نقطة

4- رويال أنتويرب: 32 نقطة

5- سانت جيلواز: 31 نقطة