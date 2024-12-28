نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يطلب الانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طلب الظهير الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي.

ويدخل أرنولد الفترة الحرة بدءا من يناير 2025 إذ يسمح لأي ناد التفاوض معه في حال لم يجدد عقده الحالي مع ليفربول، ووفقا لـ "ماركا" الإسبانية فإن ابن الـ 26 عاما قرر اللعب في إسبانيا.

ويأمل نادي العاصمة الإسبانية الجمع بين أرنولد ومواطنه بيلنغهام في الفريق خاصة وأن خانة الظهير الأيمن لا يملأها سوى داني كارفخال، 32 عاما، الذي يتعافى حاليا من قطع في الرباط الصليبي وزميله فاسكيز الذي يشغلها في الحالات البديلة أو الطارئة.



ويعاني ليفربول من الوصول إلى اتفاق مع نجومه الثلاث أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح لتجديد عقودهم التي تنتهي الصيف المقبل، في الوقت الذي يعيش فيه "الريدز" موسما ناجحا بصدارته ترتيب أندية الدوري الإنجليزي وأندية دوري أبطال أوروبا.