نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرة في بيروت تطالب بطرد علي مملوك من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت اليوم مظاهرة في العاصمة اللبنانية بيروت تطالب بطرد مستشار الرئيس السوري السابق بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني علي مملوك، رغم نفي السلطات اللبنانية دخوله إلى البلاد بشكل شرعي.

وقال وزير الداخلية اللبناني ​بسام مولوي​ في 12 سبتمبر إن الأجهزة الأمنية الاستخباراتية

ونفت وجود على مملوك فى لبنان، ولم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية.

كما أكد في بيان منفصل أن "المطلوبين من النظام السوري السابق صورهم معممة في قاعات الوصول وعند المنافذ" في مطار بيروت.