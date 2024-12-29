مال وأعمال

رشا عبد العال: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن 2024 في الأول…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن 2024 في الأول… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2024 في 1 يناير 2025.

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وأوضحت رشا عبد العال في بيان اليوم، أنه سيتم استقبال الإقرارات اعتبارًا من أول يناير 2025 وحتى 31 مارس 2025 للأشخاص الطبيعيين ( الأفراد )، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية ( الشركات )، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2025 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

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وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية، وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

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أضافت، أن باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

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تنظيم ندوات توعوية مجانية لدعم الممولين والمحاسبين

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وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، هذا مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة على الاستفسارات، وحل أي مشكلات تواجههم.

لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية والمؤسسات والغرف التجارية والاتحادات لتسهيل عملية التقديم

وأشارت إلى أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وناشدت الممولين بضرورة حضور الندوات التوعوية المجانية التي تنظمها المصلحة أونلاين، حيث تقدم شرح تفصيلي يسهم في تسهيل عملية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع الرد على كافة التساؤلات، كما يمكن التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

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ولضمان تقديم أفضل خدمة للممولين، أضافت رئيس المصلحة أن هناك قنوات متنوعة للتواصل، تشمل:

الخط الساخن: 16395

اليوتيوب: https://www.youtube.com/@tax_egypt

الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt

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انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt

لينكد ان: https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

التليجرام: https://t.me/+bnBx5tGQhCNjNzE8

ودعت رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى توفير تجربة ضريبية ميسرة وشفافة تدعم الالتزام الطوعي وتعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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