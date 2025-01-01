هل الحليب طازج؟ 3 علامات تؤكد ذلك!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 09:56 صباحاً - علامات للتأكد من طزاجة الحليب

الحليب يُعدّ جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. إلا أنّ التأكّد من طزاجته يُعتبر أمرًا في غاية الأهمية، سواء كنتِ تستخدمينه في الشاي، القهوة، أو إعداد المعجنات المختلفة. في هذا المقال، سنستعرض أهم العلامات للتأكد من طزاجة الحليب.

اختبار الرائحة

الرائحة هي أولى العلامات التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة ما إذا كان الحليب طازجًا أم لا. إذا شممت رائحة كريهة أو حمضية، فهذا يشير غالبًا إلى أنّ الحليب قد فسد. من المهم أن نعتمد على حواسنا، فإذا كانت رائحة الحليب غريبة، لا تتردد في التخلص منه.

اختبار الطعم

إذا كانت الرائحة لا تبدو واضحة بما يكفي، يمكن اللجوء إلى اختبار آخر يتمثل في التذوق. قد يبدو ذلك غير محبذ للبعض، لكن القليل من الحليب يمكن أن يكون كافيًا للتأكد من طزاجته. إذا لاحظت طعمًا غير عادي أو لاذعًا، فتجنب شرب المزيد وألقِ الحليب.

التحقق من المظهر

المظهر الخارجي للحليب يُعدّ مؤشرًا مهمًا آخر. عند صب الحليب في كوب، تأكد من عدم وجود كتل أو تكتلات. الحليب الطازج يكون سائلًا ومتجانس القوام. تأكد أيضاً من لون الحليب، فإذا كان هناك تغيير في اللون الطبيعي المعروف، فهذا قد يكون علامة على فساده.

نصائح إضافية لحفظ طزاجة الحليب

احرص على تخزين الحليب في البراد على درجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات مئوية.

تأكد من إغلاق العبوة بإحكام بعد كل استخدام.

لا تترك الحليب خارج البراد لفترة طويلة.

في الختام، من المهم الانتباه إلى العلامات المذكورة أعلاه لضمان استهلاك حليب طازج وآمن. لا تنسى ضرورة التخزين الجيد للحفاظ على الطزاجة لأطول فترة ممكنة، والاستمتاع بالحليب في أشهى وصفاتك اليومية.