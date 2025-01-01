محمد بن زايد: خالص التهاني بالعام الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار.

وقال سموه عبر منصة “إكس” : “خالص التهاني بالعام الجديد، وأتمنى أن يكون عام تنمية وازدهار للجميع، وتعاون من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.