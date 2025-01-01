نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025: أمطار خفيفة ورياح معتدلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس لليوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث تسجل حالة من الاستقرار في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس نهارًا:

يسود اليوم طقس مائل للبرودة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

في حين يكون الطقس مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، ما يعكس أجواء معتدلة نهارًا.

الطقس ليلًا:

في ساعات الليل والصباح الباكر، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل الأجواء شديدة البرودة في معظم المناطق.

تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى الصقيع، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

في مدينة سانت كاترين، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر خلال ساعات الليل، مما يزيد من الإحساس بالبرودة نتيجة نشاط الرياح. لذا يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة لتفادي برودة الطقس.

فرص الأمطار

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري:

من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

قد تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى السواحل الشمالية الغربية أيضًا.

الشبورة المائية:

هناك احتمالية لوجود شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق، وخاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

الرياح:

الرياح ستكون معتدلة في معظم المناطق بسرعة تتراوح بين 24 إلى 28 كم/س، مع تنشيط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بسرعة تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

من المتوقع أن يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: