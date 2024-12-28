نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ 20 من الدوري البلجيكي بكرة القدم، أمس الجمعة، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد نهاية هذه الجولة:
1- تولو أروكوداري (جينك): 13 هدفاً
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً
3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف
4- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف
5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف
6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 8 أهداف
7- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 8 أهداف
8- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 7 أهداف
9- كريستوس تزوليس (كلوب بروج): 7 أهداف
10- جاكوب أوندريجكا (رويال أنتويرب): 7 أهداف