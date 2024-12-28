الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ 20 من الدوري البلجيكي بكرة القدم، أمس الجمعة، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد نهاية هذه الجولة:

1- تولو أروكوداري (جينك): 13 هدفاً

2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً

3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

4- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف

5- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف

6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 8 أهداف

7- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 8 أهداف

8- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 7 أهداف

9- كريستوس تزوليس (كلوب بروج): 7 أهداف

10- جاكوب أوندريجكا (رويال أنتويرب): 7 أهداف