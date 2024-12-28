دينا الشربيني تكشف عن كواليس التعاون مع كريم محمود عبد العزيز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بالعمل مع النجم كريم محمود عبد العزيز في فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، مؤكدة أن الكيمياء بينهما ظهرت بشكل طبيعي على الشاشة. وأشادت بموهبته وطاقته الإيجابية التي ساهمت في خلق أجواء ممتعة أثناء التصوير.

خالد مرعي: مخرج عبقري

أثنت دينا الشربيني على المخرج خالد مرعي، ووصفته بأنه مخرج عبقري يمتلك رؤية واضحة ويحرص على إخراج أفضل ما لدى الممثلين. وأشارت إلى أن العمل معه كان مريحًا ومليئًا بالتحديات الإيجابية.

فيلم “الهنا اللي أنا فيه”: قصة مشوقة

يدور فيلم “الهنا اللي أنا فيه” حول الدكتور أحمد، الذي يجسده كريم محمود عبد العزيز، وهو شخص متخصص في تقديم النصائح حول العلاقات الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية. تتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تتفاجأ زوجة الدكتور أحمد بعرض صديقتها المقربة الزواج منه.

أبطال الفيلم:

كريم محمود عبد العزيز: في دور الدكتور أحمد.

دينا الشربيني: في دور إحدى الشخصيات الرئيسية.

ياسمين رئيس: في دور إحدى الشخصيات الرئيسية.

حاتم صلاح: في دور مهم ضمن أحداث الفيلم.

مريم الجندي: في دور مميز.

دالا حربي: في دور طفلة.

تأليف وإخراج:

تأليف: أيمن بهجت قمر.

إخراج: خالد مرعي.

هذا ويعتبر فيلم “الهنا اللي أنا فيه” من الأعمال المنتظرة بشدة، حيث يجمع نخبة من نجوم الفن المصري. ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا للقصة المشوقة والأداء المتميز للفنانين المشاركين.