أجواء باردة إلى شديدة البرودة في 14 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع أجواء باردة أثناء النهار وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء ، عمران وصعدة.
ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة في محافظات حجة، المحويت ومرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف وجنوب غرب مأرب.
وأشار المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في ذمار، 2.7 في البيضاء، 3 في صنعاء، 3.4 في عمران.
وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ودعا المركز المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء شديدة البرودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أجواء باردة إلى شديدة البرودة في 14 محافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.