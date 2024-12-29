وفاة الممثلة البريطانية الشهيرة أوليفيا هاسي بطلة “روميو وجولييت”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:56 مساءً -

توفيت الممثلة البريطانية المعروفة أوليفيا هاسي، التي اشتهرت بدورها في فيلم “روميو وجولييت” للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968، يوم الجمعة عن عمر يناهز 73 عامًا، وفقًا لما أعلنته عائلتها، كما أفادت وكالة فرانس برس.

قدمت هاسي أداءً مميزًا في الفيلم إلى جانب الممثل ليونارد وايتنغ، وحازت على جائزة “غولدن غلوب” كأفضل نجمة جديدة في ذلك الوقت.

وُلدت أوليفيا في بوينس آيرس، الأرجنتين، وحققت شهرة عالمية وهي في الخامسة عشرة من عمرها، حيث أدت دور جولييت، بينما كان ليونارد وايتنغ في السادسة عشرة عند تصوير الفيلم.

يعتبر الفيلم من أبرز الأعمال المقتبسة عن مسرحية شكسبير الشهيرة، وقد ترك أثرًا كبيرًا في عالم السينما.

في عام 2023، قامت هاسي وزميلها وايتنغ برفع دعوى قضائية ضد شركة “باراماونت بيكتشرز” بسبب مشهد في الفيلم اعتبراه خادعًا لهما، حيث تضمن تصويرهما عاريين دون موافقتهما الكاملة. ومع ذلك، تم رفض الدعوى من قبل القضاء الأمريكي.

بالإضافة إلى دورها في “روميو وجولييت”، شاركت أوليفيا هاسي في أفلام بارزة أخرى مثل “بلاك كريسماس” (1974) وفيلم الغموض والجريمة “ديث”.