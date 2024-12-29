وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً من رئيسة مؤسسة "آنا ليند" للحوار بين الثقافات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - تلقى بدرعبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من الأميرة ريم على رئيسة مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات يوم الأحد ٢٩ ديسمبر.

أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر لجهود المؤسسة كجسر للتواصل الثقافي والحضاري عبر المتوسط، ودورها فى دعم مبادئ التسامح والتعايش والاعتدال بالمنطقة، مشيداً بدورها فى تنفيذ ولاية المؤسسة واحترامها للخصوصية الثقافية لدول المتوسط التزاماً بمبدأ احترام وتقبل الآخر.

وأشاد بتعاون المؤسسة مع المنظمات الإقليمية الأخرى ولاسيما الاتحاد من أجل المتوسط، معرباً عن التقدير لاختيار مدينة "الإسكندرية" عاصمة للثقافة والحوار لعام ٢٠٢٥ عن دول جنوب المتوسط، آخذا فى الاعتبار استضافة المدينة لمقر مؤسسة آنا ليند. كما أثنى الوزيرعبد العاطى على اهتمام المؤسسة بمجال الذكاء الاصطناعي، مبرزا الاهتمام الذى توليه مصر لهذا المجال الحيوى، وتطلعنا لتعزيز التعاون بين المؤسسة والجهات الفنية المعنية في مصر.