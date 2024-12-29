7 خطوات بسيطة لتهدئة أعصابك واستعادة هدوئك في لحظات التوتر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في خضمّ الحياة العصرية المليئة بالضغوط والتحديات، يصبح من الضروري تعلّم كيفية تهدئة الانفعالات واستعادة الهدوء النفسي. فالانفعالات الشديدة والتوتر المستمر قد يؤثران سلبًا على صحتنا الجسدية والعقلية، وعلى علاقاتنا الاجتماعية. لحسن الحظ، هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لتهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء في أي وقت ومكان. في هذا المقال، سنستعرض 7 خطوات عملية وفعّالة لمساعدتك على تحقيق ذلك.

يُعتبر التنفس العميق من أبسط وأقوى التقنيات لتهدئة الجهاز العصبي. عندما نشعر بالتوتر، يميل تنفسنا إلى أن يصبح سريعًا وسطحيًا. لذا، خذ لحظة للتوقف والتركيز على تنفسك. استنشق ببطء من أنفك، املأ رئتيك بالهواء، ثم أخرجه ببطء من فمك. كرر هذه العملية عدة مرات، مع التركيز على الشعور بدخول الهواء وخروجه.

يُساعد التأمل والاسترخاء الذهني على تهدئة العقل والجسم. خصّص بضع دقائق يوميًا للجلوس في مكان هادئ، وأغمض عينيك، وركز على أنفاسك أو على كلمة أو عبارة تهدئك. يمكنك أيضًا الاستماع إلى تسجيلات صوتية للتأمل الموجه.

تُعتبر ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني طريقة رائعة لتخفيف التوتر وتحسين المزاج. حتى المشي لمدة قصيرة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. اختر النشاط الذي تستمتع به، سواء كان المشي، الركض، اليوجا، أو الرقص، وحاول ممارسته بانتظام.

4. الاهتمام بالنوم الجيد:

النوم الجيد ضروري للصحة النفسية والعقلية. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. حافظ على جدول نوم منتظم، وتجنب الكافيين والكحول قبل النوم، وهيئ بيئة نوم مريحة وهادئة.

التحدث مع شخص تثق به، سواء كان صديقًا أو فردًا من العائلة أو متخصصًا نفسيًا، يمكن أن يُساعدك على تخفيف التوتر والشعور بالدعم. لا تتردد في طلب المساعدة عند الحاجة.

خصص وقتًا لممارسة الأنشطة التي تستمتع بها، سواء كانت القراءة، الرسم، العزف على آلة موسيقية، أو قضاء الوقت في الطبيعة. هذه الأنشطة تُساعد على تشتيت الانتباه عن مسببات التوتر وتحسين المزاج.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يُساهم في تحسين الصحة العامة، بما في ذلك الصحة النفسية. تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، وركز على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.