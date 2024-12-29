انت الأن تتابع خبر "كل حاجة ليها وقتها"..شرب القهوة في هذا الوقت سيحول جسمك 180 درجة! جربها لخسارة سريعة للدهون! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر شرب فنجان القهوة من الطقوس الصباحية التي يعتمد عليها الكثيرون للحصول على الطاقة والانتباه ومع ذلك، ما لا يعلمه البعض هو أن توقيت شرب القهوة يلعب دورًا مهمًا في تعزيز فعاليتها، خاصة فيما يتعلق بحرق الدهون ويحتوي فنجان القهوة بسعة 8 أونصات على نحو 100 ملليغرام من الكافيين، وهي نسبة قد تختلف بناءً على نوع القهوة وطريقة تحضيرها، مما يجعلها وسيلة فعالة عند استخدامها بشكل صحيح.

فوائد القهوة وأثر توقيت تناولها

يؤكد الطبيب أنتوني ديمارينو أن الجسم ينتج هرمون الكورتيزول بشكل طبيعي في الصباح، وهو المسؤول عن تعزيز اليقظة والانتباه وتصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها بين الساعة 7 صباحًا و8 صباحًا، ثم تنخفض تدريجيًا خلال اليوم.

ولكن شرب القهوة في هذا التوقيت قد يؤدي إلى زيادة إفراز الكورتيزول، ما يمكن أن يُسبب القلق أو التوتر لدى بعض الأشخاص ولهذا السبب، قد لا يكون تناول القهوة في الساعات الأولى من الصباح الخيار الأمثل للاستفادة من خصائصها المتعلقة بحرق الدهون.

أفضل توقيت لتناول القهوة لتعزيز حرق الدهون

إذا كنت تسعى إلى تعزيز عملية حرق الدهون باستخدام القهوة، فإن الفترة بين 9:30 صباحًا و11 صباحًا تعد الأنسب. في هذا التوقيت:

تعزز القهوة عملية الأيض دون التسبب في زيادة ملحوظة في مستويات الكورتيزول.

يصبح تأثير الكافيين أكثر توازنًا، مما يقلل من احتمالية حدوث القلق أو التوتر.

نصيحة إضافية لتعظيم فوائد القهوة

للحصول على فائدة مضاعفة، يمكن إضافة مسحوق البروتين إلى القهوة. يساعد هذا المزيج في:

تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

تحسين عملية فقدان الوزن بفضل البروتين الذي يساهم في بناء العضلات وحرق السعرات الحرارية.

القهوة: أكثر من مجرد مشروب صباحي