نيشان يكشف تفاصيل سرقته على متن طائرة “طيران الشرق الأوسط” ويحذر المسافرين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

كشف الإعلامي اللبناني نيشان عن تعرضه لحادثة سرقة مؤسفة على متن إحدى طائرات شركة “طيران الشرق الأوسط”، وذلك عبر مقطع فيديو شاركه مع متابعيه على منصة “إكس”. ويهدف نيشان من خلال هذا الفيديو إلى توعية المسافرين وحثهم على اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكاتهم الشخصية أثناء الرحلات الجوية.

أوضح نيشان في الفيديو أنه بناءً على طلب مضيفة الطيران، قام بوضع حقيبة ظهره في الخزانة العلوية المخصصة للأمتعة. وبعد أن استغرق في النوم خلال الرحلة، اكتشف بعد هبوط الطائرة واثناء تفقده لجواز سفره، فقدان قلمه وساعته.

وأضاف نيشان أنه تواصل مع إدارة مطار بيروت التي قامت بدورها بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وأكدت له أن مقتنياته كانت موجودة في حقيبته قبل صعوده إلى الطائرة، ما يشير بوضوح إلى أن السرقة وقعت على متن الطائرة.

وأشار نيشان إلى أنه قام بإبلاغ شركة “طيران الشرق الأوسط” بالحادثة، التي تجاوبت بدورها وبدأت تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة. كما نقل عن بعض أفراد طاقم الطائرة احتمالية وقوف عصابة آسيوية متخصصة في سرقة المسافرين، وخاصةً في قسم رجال الأعمال، وراء هذه الحادثة.

شدد نيشان في ختام الفيديو على أهمية توعية المسافرين وتحذيرهم من مغبة الإهمال في حفظ ممتلكاتهم الشخصية أثناء السفر، مؤكداً على أن هدفه من نشر هذه التجربة هو منع تكرارها مع مسافرين آخرين. ورغم تأكيده على أن شركة “طيران الشرق الأوسط” تُعتبر من أهم شركات الطيران، إلا أنه أراد تسليط الضوء على هذه المشكلة لزيادة الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الممتلكات.