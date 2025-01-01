كيف احتفلت دول العالم برأس السنة الميلادية 2025

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:52 صباحاً - احتفالات مذهلة برأس السنة الميلادية 2025 حول العالم

تعد احتفالات رأس السنة الميلادية من أكثر المناسبات انتظارًا وتترقبها الشعوب بجميع أنحاء العالم للاحتفال بقدوم عام جديد مليء بالأمل والبدايات الجديدة. إليكم كيف اختارت الدول المختلفة الاحتفال بهذا اليوم في عام 2025:

أوروبا: الألعاب النارية تتألق في السماء

في أنحاء أوروبا، كانت الألعاب النارية السمة الأبرز للاحتفال. في لندن، تجمع الآلاف على ضفاف نهر التايمز للاستمتاع بعرض ضخم للألعاب النارية يمتد لمدة 15 دقيقة ويمتاز بتقنيات جديدة في تنسيق الألوان والتصاميم البصرية.

باريس: برج إيفل يُضاء بعرض مذهل من الألوان

برلين: مهرجان موسيقي ضخم تحت بوابة براندنبورغ

روما: احتفالات تقليدية في ساحة القديس بطرس

آسيا: دمج بين التقليد والحداثة

في آسيا، شهدت الاحتفالات مزجًا بين التقليد والابتكار الحديث. في طوكيو، احتفلت الجماهير في شوارع المدينة بالرقص والموسيقى الحديثة، بينما اختارت بعض العائلات التجمع حول المعابد لأداء الطقوس التقليدية.

سيول: عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد في ميدان سيتي هول

بكين: مهرجانات ثقافية وفنية تحتفي بالتراث الصيني الأصيل

بانكوك: حفلات موسيقية صاخبة في أماكن متعددة بالمدينة

الأمريكتان: روح الاحتفال في نيويورك وريو

في الولايات المتحدة، حطمت نيويورك الأرقام القياسية في عدد الحاضرين لساحة تايمز سكوير لمشاهدة الكرة البلورية تضيء سماء المدينة. على الجانب الآخر، في البرازيل، استضافت ريو دي جانيرو حفلاً شاطئيًا ضخمًا على شاطئ كوباكابانا، حيث تجمع مئات الآلاف للاستمتاع بالموسيقى والرقص حتى ساعات الصباح الباكر.

أفريقيا: احتفالات تتنوع بين العروض الحديثة والروح التقليدية

في القارة الأفريقية، تنوعت طرق الاحتفال من بلد لآخر، حيث اختارت غالبية المدن الكبرى مثل كيب تاون ونيروبي إقامة مهرجانات موسيقية وعروض حية تجمع بين التراث الثقافي الأفريقي والروح الاحتفالية العصرية.

بانتظار العام الجديد، يتطلع الناس في جميع أنحاء العالم لتوديع العام المنصرم والترحيب بالتحديات والفرص الجديدة التي يجلبها عام 2025، متمنين أن يكون عامًا أكثر تفاؤلاً وسلامًا.