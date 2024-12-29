قهوة الشتاء السحرية: 5 إضافات تُعزز مناعتك وتُدفئ روحك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر الشتاء فصلًا مليئًا بالتحديات الصحية، حيث يزداد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، وقد ينخفض المزاج بسبب قلة ضوء الشمس. لكن ماذا لو أخبرتك أن بإمكانك تحويل فنجان قهوتك اليومي إلى مشروب سحري يُعزز مناعتك ويُحسن مزاجك في آن واحد؟ في هذا المقال، سنستعرض 5 إضافات بسيطة ولذيذة يمكنك إضافتها إلى قهوتك الشتوية للاستمتاع بفوائد صحية ونفسية مُضاعفة.

1. القرفة: تُعتبر القرفة من التوابل الدافئة والغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تُساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات. كما أنها تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم. إضافة رشة من القرفة إلى قهوتك ستمنحها نكهة دافئة ومميزة، بالإضافة إلى فوائدها الصحية.

2. الزنجبيل: يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمُسكنة للألم، كما أنه يُساعد على تخفيف أعراض الغثيان والبرد. إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج أو مسحوق الزنجبيل إلى قهوتك سيُعزز من قدرتها على تدفئة الجسم ومكافحة الأمراض.

3. الكركم: يحتوي الكركم على مادة الكركمين الفعّالة، وهي مضاد أكسدة قوي يُساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات. كما أن للكركم فوائد في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب الخفيف. إضافة رشة من الكركم إلى قهوتك مع قليل من الفلفل الأسود (لتحسين امتصاص الكركمين) سيُحوّل قهوتك إلى مشروب صحي وقوي.

4. الهيل (الحبهان): يُضفي الهيل نكهة عطرية مميزة على القهوة، بالإضافة إلى فوائده الصحية. يُساعد الهيل على تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ، كما أنه يُعتبر مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة. إضافة بضع حبات من الهيل إلى قهوتك سيمنحها نكهة دافئة وغنية.

5. العسل: يُعتبر العسل مُحليًا طبيعيًا غنيًا بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا. يُساعد العسل على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف أعراض البرد. إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى قهوتك بعد أن تبرد قليلًا (لتجنب فقدان فوائد العسل بسبب الحرارة) سيُعزز من فوائدها الصحية ويُحسن من مذاقها.