علمني فعل الخير”.. ليلى علوي تخلد ذكرى سمير صبري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:56 مساءً -

أحيت الفنانة ليلى علوي ذكرى الفنان الراحل سمير صبري، مشيرة إلى أنه كان من أبرز من علمها أهمية فعل الخير. وأوضحت أنه كان لديه سرير دائم في أحد مستشفيات الأطفال محجوز باسمه، حيث كان يتكفل بتكاليفه من تبرعاته.

وصفته ليلى بأنه “من أروع الأشخاص” الذين قابلتهم في حياتها، واعتبرته “صديقًا مقربًا” لعائلتها، مؤكدة أنها لن تنساه أبدًا.

ونشرت صورة لهما قبل وفاته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قائلة: “ذكرى ميلاد الفنان القدير سمير صبري، من أروع الأشخاص الذين رأيتهم مع أي مريض أو محتاج، وكان صديقًا مخلصًا جدًا، يقف بجانبنا في الأوقات الصعبة قبل الجيدة، وكان قريبًا من والدتي وأسرتي”.

وأضافت: “لن أنساه أبدًا، ودائمًا في ذاكرتي، وأدعو له بالرحمة لأنه كان يقوم بأعمال خير كثيرة، وهو من علمني كيف أعمل الخير، وكان لديه سرير دائم في مستشفى أبوالريش. اللهم اغفر له ولنا جميعًا، وأتمنى أن نقرأ له الفاتحة ولأمواتنا جميعًا”.

الابن المزيف لسمير صبري

على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها سمير صبري، إلا أن حياته الشخصية كانت تحمل بعض الغموض، خاصة فيما يتعلق بزيجاته وأبنائه. وقد تحدث في عدة لقاءات عن ابنه الوحيد الذي يُدعى حسن.