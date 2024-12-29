قرار رسمي بشأن مواعيد وملاعب نصف نهائي “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، مواعيد ومباريات الدور نصف النهائي لبطولة “خليجي 26”.

وكانت تقارير صحفية، أفادت بأن الاتحاد الخليجي يدرس تعديل موعد وملاعب هذا الدور، بعد تأهل المنتخب السعودي، مما يتيح إقامة مباراة السعودية وعمان في ملعب “جابر الأحمد” الدولي، ولكن الاتحاد العماني، هدد بالانسحاب.

وأمام هذه المستجدات، استقرت لجنة المسابقات على تثبيت موعدي مباراتي نصف النهائي دون تأجيل أي لقاء، وفي نفس الملاعب المحددة مسبقاً.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وعمان على ملعب “الصليبيخات” يوم الثلاثاء المقبل (5:30 بتوقيت مكة المكرمة).

بينما تقام مباراة البحرين أمام نظيره الكويتي على ملعب “جابر الأحمد” الدولي يوم الثلاثاء أيضاً (8:45 بتوقيت مكة المكرمة).