حماس تطالب بإرسال مراقبين لمستشفيات غزة

حماس تطالب بإرسال مراقبين لمستشفيات غزةطالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة لتفنيد أكاذيب العدو الصهيوني ومزاعمه بشأن استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك بعد العدوان الصهيوني الأخير على مستشفى كمال عدوان وإحراقه واعتقال من كان فيه، مما أخرجه عن الخدمة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد: إنّ استمرار جيش العدو في استهدافه وتدميره الممنهج للمنشآت الطبية والمستشفيات، وآخرها مستشفى كمال عدوان، "يحمّل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسؤولية تاريخية عن إخفاقها في وقف حرب الإبادة".

وطالبت حماس الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل، بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني، لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية.

وادعى جيش العدو أن هذا المستشفى يعتبر مركزا لحركة حماس شمالي القطاع، وزعم أن المقاومة عملت منه طوال فترة الحرب، وهو أمر نفته الحركة بشكل قاطع.

وأول أمس الجمعة، اقتحم جيش العدو مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة.