إنتر ميلان يضرب كالياري بثلاثية ويتصدر الكالتشيو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - حقق إنتر ميلان، فوزاً هاماً، على نظيره كالياري، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ثلاثية إنتر حملت توقيع كلاً من باستوني (د53)، لاوتارو مارتينيز (د71)، هاكان تشالهانوجلو (د79) من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة، ليقفز إلى صدارة الترتيب، بالتساوي مع أتالانتا، فيما تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة بالمركز 18.