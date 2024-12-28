الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - تابع المصري محمد صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافساته، واستمر النرويجي إيرلينج هالاند في صيامه عن التسجيل…

1- محمد صلاح (ليفربول): 16 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 13 هدفاً

3- كول بالمر (تشيلسي): 12 هدفاً

4- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 11 هدفاً

5- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف

6- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف

7- كريس وود (نوتينغهام فورست): 10 أهداف

8- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف

9- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف

10- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف