نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - تابع المصري محمد صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافساته، واستمر النرويجي إيرلينج هالاند في صيامه عن التسجيل…
1- محمد صلاح (ليفربول): 16 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 13 هدفاً
3- كول بالمر (تشيلسي): 12 هدفاً
4- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 11 هدفاً
5- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف
6- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف
7- كريس وود (نوتينغهام فورست): 10 أهداف
8- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف
9- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف
10- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف