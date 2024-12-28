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الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18)

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - تابع المصري محمد صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافساته، واستمر النرويجي إيرلينج هالاند في صيامه عن التسجيل…

1- محمد صلاح (ليفربول): 16 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 13 هدفاً
3- كول بالمر (تشيلسي): 12 هدفاً
4- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 11 هدفاً
5- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف
6- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف
7- كريس وود (نوتينغهام فورست): 10 أهداف
8- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف
9- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف
10- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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