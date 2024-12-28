أصالة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها جيهان وتوجه رسالة مؤثرة للأطفال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

احتفلت الفنانة أصالة نصري بعيد ميلاد حفيدتها الأولى “جيهان” بطريقة خاصة، حيث نشرت فيديو مؤثر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. ظهرت في الفيديو جيهان وهي ترقص على أنغام أغنية عيد ميلاد خاصة بها، مما أذاب قلوب المتابعين.

رسالة مؤثرة من أصالة:

رافق الفيديو رسالة مؤثرة من أصالة، حيث عبرت عن حبها الكبير لحفيدتها وتمنّت لها ولجميع أطفال العالم حياة سعيدة وآمنة. وأبدت أصالة إعجابها ببساطة وطفولة حفيدتها، مؤكدة أنها هدية ثمينة من الله.

كما وجهت أصالة اعتذاراً لابنتها شام على نشر الفيديو، مؤكدة أنها أرادت مشاركة هذه اللحظات الجميلة مع جمهورها.

تفاعل الجمهور:

حصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات من قبل متابعي أصالة الذين عبروا عن إعجابهم بجمال العلاقة بين الجدة وحفيدتها، وتمنوا لجيهان حياة سعيدة ومستقبل مشرق.