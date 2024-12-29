تقنية البندول”: حيلة على “تيك توك” للتخلص من الإمساك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:56 مساءً -

كشف طبيب مختص في أمراض الأمعاء في المملكة المتحدة عن طريقة فعالة، دون الحاجة للأدوية، أثبتت علمياً قدرتها على تخفيف الإمساك بشكل فوري.

في مقطع فيديو، أوضح الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الدكتور كاران راجان، مفهوم “تقنية البندول”، التي تعتمد على التأرجح بلطف ذهاباً وإياباً أثناء الجلوس على المرحاض، مما يساعد الأمعاء على الحركة.

الدكتور راجان، الذي يتابعه أكثر من 5.3 مليون شخص على تيك توك، كان يرد على فيديو شهير اقترح فيه أحد المستخدمين أن القرفصاء على منصة تمرين اهتزازية يمكن أن يكون له تأثير ملين لطيف.

واتفق الدكتور راجان، المعروف باسم الدكتور كاران راج على تيك توك، على أن هذه الطريقة قد تكون فعالة، لكنه وصفها بأنها “باهظة الثمن وغير عملية للغاية”.

وأشار إلى أن التأثير نفسه يمكن تحقيقه ببساطة من خلال التأرجح جسدياً إلى الأمام والخلف أثناء الجلوس على المرحاض.

وقال: “هذه الحركة يمكن أن تحفز الحركة القولونية بشكل ميكانيكي”.

وأضاف أن الانحناء إلى الأمام، بشكل خاص، يساعد على استرخاء قاع الحوض، وهو مجموعة العضلات الموجودة في قاعدة الحوض.