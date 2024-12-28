نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (18)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أسدل الستار، أمس الجمعة، على مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:
مانشستر سيتي × إيفرتون 1-1
تشيلسي × فولهام 1-2
نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا 3-0
ساوثهامبتون × وست هام يونايتد 0-1
نوتينغهام فورست × توتنهام هوتسبير 1-0
بورنموث × كريستال بالاس 0-0
وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد 2-0
ليفربول × ليستر سيتي 3-1
برايتون × برينتفورد 0-0
آرسنال × إبسويتش تاون 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (18)
1- ليفربول: 42 نقطة
2- آرسنال: 36 نقطة
3- تشيلسي: 35 نقطة
4- نوتينغهام فورست: 34 نقطة
5- نيوكاسل: 29 نقطة
6- بورنموث: 29 نقطة