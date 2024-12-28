الدوري الإنكليزي (18)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار، أمس الجمعة، على مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

مانشستر سيتي × إيفرتون 1-1

تشيلسي × فولهام 1-2

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا 3-0

ساوثهامبتون × وست هام يونايتد 0-1

نوتينغهام فورست × توتنهام هوتسبير 1-0

بورنموث × كريستال بالاس 0-0

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد 2-0

ليفربول × ليستر سيتي 3-1

برايتون × برينتفورد 0-0

آرسنال × إبسويتش تاون 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (18)

1- ليفربول: 42 نقطة

2- آرسنال: 36 نقطة

3- تشيلسي: 35 نقطة

4- نوتينغهام فورست: 34 نقطة

5- نيوكاسل: 29 نقطة

6- بورنموث: 29 نقطة