مأساة”.. حريق يلتهم عائلة كاملة في مصر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 مساءً -

توفيت عائلة كاملة مكونة من ستة أفراد جراء حريق ضخم اندلع في شقة سكنية بالقاهرة، حيث تصاعدت ألسنة النيران لتلتهم جميع أفراد الأسرة ومحتويات الشقة وسط صرخات الاستغاثة في ساعة متأخرة من الليل.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا في منتصف الليل عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من شقة تقع في الطابق السادس من مبنى مكون من ستة طوابق في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

الحريق نجم عن ماس كهربائي، مما أدى إلى وفاة جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال. وقد خيمت أجواء من الفزع والذعر على المنطقة بعد أن دمر الحريق أحلام تلك العائلة، حيث تم نقل الجثث إلى مستشفى أم المصريين في أجواء من الحزن والأسى.

استجابت قوات الحماية المدنية بإرسال خمس سيارات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الشقق المجاورة.

وطلبت الحماية المدنية من السكان سرعة إخلاء المبنى، حيث نجوا من الاختناق نتيجة تصاعد ألسنة النيران.