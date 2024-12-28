العالم اليوم - خبراء الصحة يدحضون 5 خرافات شائعة حول عادات العطلات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - تنتشر خلال مواسم العطلات أنواعا من الممارسات والخرافات التي تعد بنظر الخبراء غير صحية ولا يجب القيام بها لا سيما فيما يتعلق بالوجبات وممارسة الرياضة وتناول بعض المشروبات.

ووفق ما نشر موقع "هيلث لاين"، فإن موسم العطلات يكون مليئا بالمرح لكنه يرافقه توتر ناجم عن محاولة الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء المشاركة في الاحتفالات.

وقال دانييل هيرمان، طبيب القلب في "ميموريال هيرمان" في مدينة هيوستن الأميركية، إن الأشخاص في العطلات يميلون إلى اتخاذ خيارات غذائية أسوأ وتخصيص وقت أقل للنشاط البدني.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية القلب الأميركية في عام 2023 أن العطلات أكثر إرهاقا من الضرائب، ويتفق أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على أنهم تجاهلوا احتياجاتهم الصحية خلال العطلات.

قالت لاكشمي ميهتا، أخصائية أمراض القلب غير الجراحية، لموقع "هيلث لاين": "من الصعب جدا الحفاظ على صحة القلب خلال العطلات نظرا للانحرافات الناجمة عن وفرة الأطعمة عالية السعرات الحرارية والصوديوم والدهون إلى جانب زيادة استهلاك الكحول في التجمعات الاجتماعية. كما أن الجداول الزمنية المريحة والسفر يؤديان إلى تعطيل روتين التمارين الرياضية".

5 خرافات شائعة

الضغط النفسي أمر لا مفر منه خلال موسم الأعياد: رغم أن موسم الأعياد والعطلات يبدو سريع الوتيرة ومرهقا، يمكن تخصيص بضع دقائق للاسترخاء واستعادة الطاقة. لذلك ينصح الخبراء بالحرص على النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميا، والاستمرار في ممارسة الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء، مثل المشي اليومي أو القراءة أو مشاهدة الأفلام.

رغم أن موسم الأعياد والعطلات يبدو سريع الوتيرة ومرهقا، يمكن تخصيص بضع دقائق للاسترخاء واستعادة الطاقة. لذلك ينصح الخبراء بالحرص على النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميا، والاستمرار في ممارسة الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء، مثل المشي اليومي أو القراءة أو مشاهدة الأفلام. تخطي الوجبات يوفر السعرات الحرارية: رغم أن تخطي الوجبات يبدو مغريا لتوفير السعرات الحرارية، إلا أن الدراسات تقدم نتائج متباينة: قد يحسن مستويات السكر والكوليسترول لدى البعض، كما قد يزيد الشعور بالجوع ويؤدي إلى الإفراط في الأكل لدى البعض الآخر. كما أن هناك دراسة ربطت تخطي الوجبات بارتفاع خطر الوفاة.