إيطاليا تعزز الأمن السيبرانى بعد هجمات إلكترونية متتالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تاجانى، إن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن ضد الهجمات الإلكترونية بعد أن شنَّت مجموعة موالية لروسيا هجومًا على موقع مطار ميلانو ووزارة الخارجية اليوم السبت، فى ثالث هجوم إلكترونى خلال ثلاثة أيام.



وأضاف تاجانى - فى تصريح له أمام مجلس الشيوخ - وفق ما نقلته وكالة أنباء آنسا الإيطالية: "هجوم القراصنة صباح اليوم هو الهجوم الثالث خلال الأيام الثلاثة الماضية".



وأوضح أن "هذا الهجوم من المحتمل أن يكون من أصل روسي، وقد استهدف موقع وزارة الخارجية، وأعتقد الآن أنه تم حل المشكلة فى هذه اللحظات"

وتابع تاجانى قائلاً: "فيما يتعلق بهذه الهجمات الإلكترونية ضد نظامنا، فقد أعطيت تعليمات للأمين العام لوزارة الخارجية لإعداد إصلاحات فى الوزارة تشمل إنشاء إدارة عامة تهتم بالأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي".



وأكد: "نحن نعمل على الرد بحزم على الهجمات الإلكترونية التى تأتى من الخارج. نحن نصدها جميعًا، ولكننا سنرفع عتبة الأمان بشكل أكبر لجميع المكاتب فى العالم".