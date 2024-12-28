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سالم الدوسري: طموحنا الحصول على لقب “خليجي 26”

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - علق سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، على انتصار الأخضر على نظيره العراقي، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقال الدوسري في تصريحات عبر شبكة قنوات “SSC” عقب المباراة: “المنتخب السعودي دائماً ما يكون في القمة، والطموح واضح منذ بداية البطولة، وهو الوصول للنهائي وحصد اللقب، ولكننا لم نقدم المستوى المطلوب في البداية”.

وتابع: “نحن لم نركز مع الأمور التي حدثت خارج الملعب (تصريحات يونس محمود)، هدفنا كان تحقيق الفوز، والرد داخل المستطيل الأخضر، وهذا ما حدث، وأبارك للشعب السعودي”.

وأضاف: “هدفنا تقديم المزيد لإسعاد الشعب السعودي الذي ساندنا من البداية، وأحرجنا بدعمه الكبير خلال مباراة اليوم، وتصريح يونس محمود لم يؤثر علينا على الإطلاق”.

ونوه: “نحن لم نتأثر حتى ولو بنسبة 1% من التصريحات الساخرة، فاليوم ظهرت شخصية المنتخب السعودي، وهدوء اللاعبين ورغبتهم الواضحة في تحقيق الفوز”.

وأتم: “مصلحة المنتخب السعودي هي الأهم بالنسبة لي، ولا أركز مع مسدد ركلة الجزاء، ولكن اللاعب الجاهز هو من يتولى المهمة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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