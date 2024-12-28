ميكيل أرتيتا: تأثرنا بغياب بوكايو ساكا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن فوز فريقه الصعب على إبسويتش تاون 1-0، في ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وقال أرتيتا، في تصريحات بعد المباراة: لا نشعر بإحباط عند الفوز، ولكن هناك أشياء تحتاج إلى تحسين… لقد بدؤوا المباراة بطريقة متراجعة وعلينا أن نعتاد على ذلك، يستحقون الثناء لأنهم منظمون بشكل جيد للغاية، لكننا منعناهم من أي شيء، حصلنا على فرصتين أو 3 فرص.

وعن اللعب بدون بوكايو ساكا الغائب بسبب الإصابة، أوضح أرتيتا: سيكون الأمر مختلفاً للغاية وسنحسنه، أحببت الشوط الثاني أكثر.. سيستغرق الأمر بعض الوقت.