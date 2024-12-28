أنوسة كوتة: يوجد تعاون بين محمد رحيم وبين إليسا ومحمد حماقي وسيخرج فى الفترة المقبلة للنور (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - مؤخرًا، أقيم حفل لتكريم الموسيقار والملحن الراحل محمد رحيم، بتنظيم الكاتب والمنتج مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين. جمع الحفل كوكبة من نجوم الفن والإعلام في أجواء مفعمة بالمحبة والوفاء. وعلى هامش الحفل، التقى "دوت الخليج الفني" بأنوسة كوتة، أرملة الراحل محمد رحيم، التي شاركت ذكرياتها وكلماتها المؤثرة عن هذا التكريم باكية:" أشكر كل الفنانين الذين أعتبرهم بمثابة أهلي، وبالأخص الدكتور مدحت العدل الذي ساندنا بقوة وكان معنا في التحضيرات من اليوم الأول".

وأكملت: "اليوم حفل محمد رحيم وكل المتواجدين حاضرين بسبب حبهم لمحمد رحيم، ولا يوجد مكان أمثل من بيته دار الأوبرا المصرية".

وعن احتمالية نشر أعمال جديدة قالت:" جميع أعمال رحيم التي كان ينوي أن ينشرها ستظهر للنور قريبًا، مع مطربين بارزين مثل محمد حماقي وإليسا".