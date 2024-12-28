جوارديولا: لن أستسلم .. ومباراة ليستر سيتي دائماً صعبة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة ليستر سيتي، غداً الأحد، في الجولة 19 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جوارديولا: “في الحقيقة ما نمر به يجعلني أتذكر مدى روعة ما حققناه في الماضي، وهذا جعلني أدرك الآن ما فعلناه، لأنه في بعض الأحيان تحدث إصابات، وكم من السنوات كنا ثابتين بشكل لا يصدق”.

وأضاف: “نعم، نحن محبطون، صراحة كنت أتوقع بعض التراجع، لكن لم أتوقعه بهذه الدرجة، والسبب الرئيسي هو إصابة سبعة أو ثمانية لاعبين مهمين”.

وأكمل بيب: “لكنني أرى الفريق والروح في التدريبات ومدى تركيزهم، ورأينا التقدم في المباراة الماضية، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من الحصول على النتيجة التي كنا نريدها”.

وواصل: “لا أريد أن أخيب آمال جماهيري ، منذ بداية مسيرتي كلاعب كرة قدم وكمدير فني، أعتقد أن كل واحد منا في وظيفته يريد إرضاء الناس، ونؤدي عملنا على أكمل وجه، هذا أمر لا يمكن إنكاره”.

وأردف جوارديولا: “لن أستسلم، سنستمر في العمل، آمل أن يكون إصلاح المشكلة سهلاً، أعلم أن هذا الأمر قد يستغرق وقتاً أطول، خاصة وأن المباريات أمام ليستر سيتي دائماً صعبة لكن الجميع سيكون جاهزاً لهذه المواجهة”.

وختم جوارديولا: “ليس من تربيتي أن أبدأ في الشكوى أو أن ألوم الناس. ما حدث قد حدث، هذه هي الحياة، هذه هي كرة القدم، فلنحاول مجدداً”.