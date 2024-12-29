طريقة عمل مسكرة العيون الطبيعية روعة في تطويل الرموش وتكثيفها

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رياض - احمد صلاح - مسكرة العيون الطبيعية ، من أجمل مستحضرات التجميل التي يمكن استخدامها على العيون، لتعطي لها رموش طويلة وساحرة، وهى من أبسط الأشياء التي يمكن عملها في المنزل للحصول على عيون جذابة وجميلة، تعرف المسكرة بقوامها السميك الذي يجعل الرموش كثيفة وطويلة ويجعلها ثابتة لفترة طويلة، تحتوي المسكرة التي يتم صنعها في المنزل على مواد طبيعية لا تضر العين بل تعطيها مظهر جمالي يجعل الكثير من النساء يرغبون في صنعها، وهى من أفضل أنواع المساحيق، التي لا تحتوي على مواد كيمائية تضرر بالعين وتسبب الالتهابات والحكة المزعجة التي تزعج الكثير من النساء عند وضع المكياج، وهى تساعد على تكثيف الحواجب وتجعلها عريضة وجذابة

مكونات مسكرة العيون الطبيعية

سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية لعمل المسكرة السحرية في البيت بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من حبوب الفحم وهى تباع في الصيدلية.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة الطبيعية لرموش كثيفة وطويلة بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير الحجم ونضع بها الفازلين ثم نضعه في الفرن حتى تذوب تمامًا.

ثم نخرج الوعاء من الفرن، ونضع عليه مسحوق الحبوب الفحم الناعمة ونقلبهم جيدًا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا.

نحضر علبة المسكرة الفارغة، ونقوم بوضع الخليط داخلها، ثم نقوم بوضع المسكرة على الرموش وسوف تلاحظي الفرق.

طريقة عمل خلطة تكثيف الحواجب في أسبوع

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة تكثيف الحواجب في أسبوع بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة مسكرة فارغة ونضع به ملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من زيت الخروع، وملعقة من زيت الثوم ونقلبهم مع بعض حتى يمتزج الخليط جيدًا.

نقوم بغلق العلبة ثم نضعها في مكان مظلم حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الخليط على الحواجب يوميًا في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد المسكرة للرموش

سوف نتعرف على فوائد المسكرة الطبيعية للرموش وهى كما يلي:-