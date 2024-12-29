ألوان دهانات 2025: دليلك الشامل لتجديد منزلك بأحدث الصيحات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر اختيار ألوان الطلاء المناسبة من أهم الخطوات عند تجديد المنزل، فهي تُضفي لمسة جمالية وشخصية على المكان، وتُؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية. مع اقتراب عام 2025، تظهر صيحات جديدة في عالم الدهانات، بعضها يستمر من الأعوام السابقة، وبعضها جديد كليًا. في هذا المقال، سنُقدم لك دليلًا شاملًا حول ألوان الدهانات الرائجة في 2025، والألوان التي يُفضل تجنبها، لمساعدتك في اختيار الأنسب لمنزلك.

تتميز ألوان 2025 بالتوجه نحو الطبيعة والألوان الدافئة والمريحة، مع بعض اللمسات الجريئة. إليك أبرزها:

الأخضر الزيتوني والدرجات الترابية: يستمر اللون الأخضر بكل درجاته، خاصةً الزيتوني والترابي، كونه لونًا مُريحًا للعين ويُضفي إحساسًا بالهدوء والتواصل مع الطبيعة. يُمكن استخدامه في جميع غرف المنزل، ويتناسب بشكل خاص مع غرف النوم والمعيشة.

الوردي الباهت والدرجات العتيقة: يعود اللون الوردي، ولكن بدرجاته الباهتة والعتيقة، ليُضفي لمسة أنثوية ناعمة ورومانسية على المكان. يُمكن استخدامه في غرف النوم أو غرف المعيشة، ويتناسب مع الأثاث الخشبي والألوان المحايدة.

الأصفر الخردلي الخفيف: يُعتبر الأصفر الخردلي لونًا دافئًا ومُبهجًا، يُضفي لمسة من الحيوية على المكان. يُمكن استخدامه في غرف المعيشة أو المطبخ، ويتناسب مع الألوان الداكنة والخشب الداكن.

الأبيض الكريمي والبيج الدافئ: تستمر الألوان المحايدة كالأبيض الكريمي والبيج الدافئ في كونها خيارات كلاسيكية تُضفي إحساسًا بالاتساع والهدوء. تُناسب هذه الألوان جميع غرف المنزل وتُعتبر خلفية مثالية لأي أثاث أو ديكور.

الألوان المستوحاة من الطبيعة: مثل الأزرق السماوي، والأخضر الباستيل، والبني الرملي، تُضفي هذه الألوان إحساسًا بالانتعاش والهدوء والتواصل مع الطبيعة.

تتجه الموضة إلى الابتعاد عن بعض الألوان التي كانت رائجة في السنوات السابقة، منها:

الأزرق الداكن: على الرغم من جمال اللون الأزرق، إلا أن الدرجات الداكنة منه تتجه نحو الانحسار في 2025.

الرمادي البارد: يُفضل استبدال الرمادي البارد بدرجات الرمادي الدافئة أو البيج.

الأسود: يُستخدم الأسود كلون ثانوي أو لتحديد بعض التفاصيل، ولكن استخدامه كلون أساسي للجدران يُعتبر غير عصري في 2025.

الأرجواني: تتجه الموضة إلى ألوان أكثر هدوءًا وطبيعية، لذا يُفضل تجنب الأرجواني في الدهانات.

الأخضر النعناعي: بينما تستمر درجات الأخضر في الرواج، فإن الأخضر النعناعي يُعتبر أقل عصرية من الدرجات الزيتونية والترابية.

نصائح إضافية لاختيار ألوان الطلاء: