كيف تختار الفواكه والخضار الطازجة في السوق؟ نصائح للشراء الذكي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - تعرف على السر وراء شراء الفواكه والخضار الطازجة

عندما تزور السوق المحلي في صباح عطلة نهاية الأسبوع، فإن رؤية الأكوام الزاهية من الفاكهة والخضروات التي تمتد أمامك تُعد متعة حقيقية. ولكن تحويل هذه المتعة إلى تجربة تسوق ذكية يتطلب القليل من المعرفة والمهارة. في هذه المقالة، سنستعرض بعض النصائح القيمة لمساعدتك على اختيار الفواكه والخضار الأفضل دائمًا.

التوقيت هو كل شيء

شراء الفواكه والخضار في وقتها المحدد هو أحد أسرار الحصول على منتج طازج. حاول زيارة السوق في الصباح الباكر عندما يكون العرض لا يزال في أفضل حالاته، أو قريبًا من نهاية اليوم عندما قد يعرض البائعون تخفيضات. بالإضافة إلى ذلك، اختر المنتجات الموسمية فهي دائمًا أكثر نكهة وأقل سعرًا.

التحقق من النضارة

واحدة من أهم خطوات اختيار الخضار والفاكهة الطازجة هي التحقق من النضارة. إليك بعض النقاط الأساسية لتأكيد النضارة:

لون زاهٍ: ابحث عن الألوان الغنية والمشرقة التي تدل على وجود العناصر الغذائية.

ملمس متماسك: تجنب الفاكهة والخضار التي تبدو لينة بشكل مفرط أو ذات بقع غامقة.

رائحة منعشة: خاصة في الفواكه، يمكن أن تكون الرائحة العطرة مؤشرًا هامًا على الجودة والنضارة.

التعامل مع المنتج بحذر

عند التسوق، حاول التعامل برفق مع الفاكهة والخضار لتجنب التلف. لا تتردد في سؤال البائع عن أفضل طرق لتخزين المنتجات إذا لم تكن متأكدًا من ذلك.

الشراء من المصادر المحلية

الشراء من المزارعين المحليين يدعم الاقتصاد المحلي ويضمن حصولك على منتجات ذات نضارة عالية. إذ أن المنتجات المحلية غالبًا ما تُحصد في نفس اليوم، مقارنةً بالمنتجات التي تُنقل من بعيد.

ختامًا

اختيار الفواكه والخضار الطازجة يتطلب بعض التجربة والمعرفة. باستخدام هذه النصائح، سيكون بإمكانك تحسين تجربتك التسوقية وضمان حصولك على المنتجات الأكثر صحة ولذة. لا تنس أن تكون دائمًا منفتحًا لتجربة منتجات جديدة وفريدة، فقد تكتشف مكونات جديدة تضيفها إلى مطبخك.