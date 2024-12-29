انت الأن تتابع خبر “مش هتحتاج انسولين تاني”.. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من العطايا الإلهية التي أدهشت العلماء ظهور عشبة فعالة تستطيع أن تخفض مستوى السكر التراكمي في الدم بشكل سريع خلال 30 دقيقة حيث أشار الدكتور مون جيا تان وفريقه من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي في مجلة (الكيمياء والأحياء) إلى أن الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والبشر أظهرت أن هذه العشبة المعروفة أيضا باسم (كمثرى البلسم) تعمل على تقليل مستوى السكر التراكمي في الدم، كما أضافوا أنه بعد هذه الدراسة لم تعد هناك حاجة لاستخدام بدائل الأدوية الحالية لعلاج السكري نظرا لآثارها الجانبية وفاعليتها المحدودة.

عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم