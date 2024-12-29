انت الأن تتابع خبر “مش هتحتاج انسولين تاني”.. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة!!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من العطايا الإلهية التي أدهشت العلماء ظهور عشبة فعالة تستطيع أن تخفض مستوى السكر التراكمي في الدم بشكل سريع خلال 30 دقيقة حيث أشار الدكتور مون جيا تان وفريقه من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي في مجلة (الكيمياء والأحياء) إلى أن الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والبشر أظهرت أن هذه العشبة المعروفة أيضا باسم (كمثرى البلسم) تعمل على تقليل مستوى السكر التراكمي في الدم، كما أضافوا أنه بعد هذه الدراسة لم تعد هناك حاجة لاستخدام بدائل الأدوية الحالية لعلاج السكري نظرا لآثارها الجانبية وفاعليتها المحدودة.
عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم
- أشار عالم الطب مون جيا تان في دراسته إلى أنه قام بعزل عدة مركبات من الحنظل تعرف باسم “كوكوربيتان تريتوربينويدس” بعد اختبار تأثيراتها على مستويات سكر الدم والتمثيل الغذائي للدهون في خلايا بشرية وفئران، بالإضافة إلى خلايا العضلات والدهون، اكتشف الباحث أن هذه المركبات تحفز مستقبلات سكر الدم (جلوت 4) على الانتقال من داخل الخلية إلى سطحها يسهم هذا البحث في تحقيق تمثيل غذائي أفضل لسكر الدم، وقد لوحظت آثار مشابهة لتلك الناتجة عن الإنسولين في بعض المركبات التي تم اختبارها.
- أظهرت الفحوصات التي أجريت على مركبين مختلفين في الفئران أنهما ساعدا في تقليل مستويات سكر الدم وحرق الدهون وكان أحدهما فعالا بشكل خاص في تخفيض سكر الدم لدى الحيوانات التي تتبع نظاما غذائيا غنيا بالدهون وأشار الباحث إلى وجود حوالي 70 نوعا من المركبات النشطة في نبات الحنظل وخلص إلى أن “الدراسة الحالية تشكل قاعدة مهمة لتحليل العلاقات بين البنية النشطة بهدف تحقيق أقصى استفادة من نبات الحنظل في معالجة مقاومة الإنسولين والسمنة”.
- يعاني ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري التراكمي، ولا يوجد حتى الآن علاج فعال يضمن القضاء عليه بالكامل تعتبر الأدوية المتاحة، مثل الأنسولين حلا مؤقتا فقط، حيث يجب على مرضى السكري تناول هذه الأدوية في أوقات محددة وبانتظام وإلا فقد تكون حياتهم مهددة يمكن أن تساهم هذه الدراسات الحديثة في إيجاد علاج فعال لهذا المرض.