هل تعاني من سوء التغذية؟ 10 علامات تدل على ذلك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالتعب المستمر؟ هل تعاني من تساقط الشعر؟ هل تعاني من مشاكل في الهضم؟ قد تكون هذه الأعراض علامات على أنك لا تحصل على التغذية التي يحتاجها جسمك. في هذا المقال، سنتعرف على أهم العلامات التي تدل على نقص التغذية وكيفية التعامل معها.

أهم العلامات التي تدل على نقص التغذية:

نقص الوزن: إذا كان وزنك أقل من المعدل الطبيعي، فقد يكون ذلك مؤشراً على نقص التغذية.

التعب المستمر: يشير الشعور بالتعب والإرهاق المستمر إلى عدم حصول الجسم على الطاقة الكافية.

تساقط الشعر: قد يكون تساقط الشعر علامة على نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك.

ضعف التئام الجروح: إذا استغرقت الجروح وقتًا طويلاً للشفاء، فقد يكون ذلك بسبب نقص العناصر الغذائية التي تساعد على ترميم الأنسجة.

تغيرات في الشهية أو التذوق: قد يؤدي نقص التغذية إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية أو فقدان الشهية.

تقلبات في المزاج: يمكن أن يؤثر نقص التغذية على صحتك العقلية ويسبب تقلبات في المزاج.

الإمساك: قد يكون الإمساك المتكرر علامة على نقص الألياف والسوائل في النظام الغذائي.

المرض المتكرر: ضعف الجهاز المناعي بسبب نقص التغذية يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

مشاكل الجلد: يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن إلى جفاف الجلد وتقشره.

ضعف العضلات: قد يؤدي نقص البروتين إلى ضعف العضلات وضعف الأداء البدني.

أسباب نقص التغذية:

نظام غذائي غير متوازن: عدم تناول جميع المجموعات الغذائية بكميات كافية.

اضطرابات الأكل: مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

مشاكل في الجهاز الهضمي: مثل سوء الامتصاص.

الأدوية: بعض الأدوية قد تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية.

الحمل والرضاعة: يحتاج الجسم إلى المزيد من العناصر الغذائية خلال هذه المراحل.

كيف تعالج نقص التغذية؟

استشر طبيبك: لتشخيص السبب الأساسي لنقص التغذية ووضع خطة علاجية مناسبة.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا: يشمل جميع المجموعات الغذائية بكميات مناسبة.

تناول المكملات الغذائية: إذا لزم الأمر، بناءً على توصية الطبيب.

الوقاية من نقص التغذية:

تناول وجبات منتظمة ومتوازنة.

شرب كمية كافية من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الذهاب إلى الفحوصات الطبية الدورية.