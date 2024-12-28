القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المخرج عمرو سلامة صور من كواليس تصوير الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كواليس تصوير الحلقة السابعة من مسلسل «ساعته وتاريخه»

وظهر في الصور عددا من المشاهد التي تجمع ما بين النجمين أحمد داش وعمر شريف، معلقا: «من كواليس تصوير حلقة الحذاء الذهبي، من مسلسل ساعته وتاريخه».

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الـ 10 مساء على شاشة dmc، وتدور أحداثه حول ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ويتم تجسيدها بواسطة كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة «كاستنج» لاكتشاف المواهب.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

تفاصيل الحلقة السابعة من «ساعته وتاريخه»

عرضت الحلقة السابعة من مسلسل «ساعته وتاريخه»، والتي جاءت بعنوان «الحذاء الذهبي، بدات ببحث طه مع والده عن حذاء رياضي جيد بثمن رخيص، حتى يخوض اختبارات القبول بأحد النوادي، ذهب الطفل طه مع والده إلى محل بيع الأحذية الرياضية، حيث قابلوا منتصر الذي يعمل كبائع في المحل، الذي عرضه على طه وأخبره بأن هذا الحذاء هو حذاء محمد صلاح، إلا أن طه لم يصدقه في البداية، يرغب في شراء الحذاء بنصف الثمن بعدما اكتشف أنه مسروق من فيلا محمد صلاح.

ثم يعرض منتصر عرض علي طه وهو تحديًا، ينجح منتصر في الفوز بالمباراة التي تُقام بينه وبين طه ليأخذ الـ 400 جنية، ويسرق طه الحذاء ويعود طه إلى والده ويخبره أنه اشتراه بنصف السعر، ومع مرور الوقت، وبعد أن شاهد مقطعًا آخر لمحمد صلاح، يقرر طه الاعتراف لوالده بسرقته الحذاء، يقوم طه بإبلاغ الشرطة عن اللصوص، وتنتهي الحلقة وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين.