عمر كمال يوجه رسالة لحمو بيكا بعد القبض عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان عمر كمال رسالة خاصة للمؤدي حمو بيكا وذلك بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

كتب عمر كمال:' بحبك يا بكبك".

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب مهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضايا صادرة ضده في منطقة الزمالك، اليوم الخميس.

وتمكنت قوة من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ 3 أحكام قضائية صادرة ضده.

كما أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي بإسمها، أن النقابة العامة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء عاملين أو حاصلين على تصاريح سنوية أو ربع سنوية، وذلك وفقًا للقانون الذي ينظم ممارسة المهنة