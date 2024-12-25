انت الأن تتابع خبر معجزة حيرت العالم والعلماء .. عشبة جبارة من الهند تخفض مستوي السكر التراكمي في الدم خلال 15 دقيقة فقط مفعولها أسرع من البرق وأقوي من إبر الأنسولين بمليون مرة .. اعرفها حالا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توضح الدراسات الحديثة في مجال الصحة أن شجرة الكاري تمتلك خصائص علاجية رائعة خصوصا في ضبط مستويات السكر في الدم ، والكاري يعود أصله إلى الخليج الهندي ويحظى بشهرة كبيرة في المطبخ الجنوبي الهندي والعالمي يعتبر ليس فقط مكونا رئيسيا في إعداد الأطعمة بفضل نكهته المميزة، بل أيضا كعلاج طبيعي بفضل أوراقه المفيدة.

عشبة الكاري ومرض السكري

تستخدم أوراق الكاري في مواجهة مرض السكري بعدة طرق، فهي غنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس والزنك التي تسهم بشكل كبير في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم كما أنها تعزز وظائف الكبد والكلى، مما يحسن من قدرة الجسم على تحطيم الكربوهيدرات ويخفف الضغط على خلايا البنكرياس علاوة على ذلك، فإن تناولها بانتظام يساعد في تقليل الوزن، مما يسهم في التحكم في مستويات سكر الدم.

أهمية اوراق الكاري

لإدراج أوراق الكاري في النظام الغذائي اليومي لمرضى السكري، يوصي بتحميصها وإضافتها إلى أطباق متنوعة أو مضغها مباشرة، ينصح الخبراء بتناول من 6 إلى 8 أوراق يوميا في الصباح للحد من خطر تطور مرض السكري خصوصا لمن لديهم تاريخ عائلي مع هذا المرض بالإضافة إلى ذلك، يمكن خلطها مع الحليب المخفوق أو إضافة بعض الأوراق إلى عصير الليمون لتحسين الطعم وجعله أكثر تقبلا.

استخدامات عشبة الكاري