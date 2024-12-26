أحمد السويدي: مصر تتفوق على العديد من الدول في الصناعة لكن…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - يارا الجنايني _ أكد المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن شركته تعمل في أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر تقدم بيئة صناعية جيدة مقارنة ببعض الدول مثل إندونيسيا وباكستان والسعودية.

وأوضح السويدي خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد من مستثمري القطاعات المختلفة الذي انعقد أمس، أن تكلفة الإنتاج في مصر تتسم بالكفاءة، حيث أن المردود الصناعي في مصر يفوق بعض هذه الدول.

وأضاف أن الدولة قامت بتطوير بنية تحتية ضخمة، خاصة في مجالات الطرق والكباري والموانئ، مما يساهم بشكل رئيسي في دعم الصناعة المحلية.

ورغم هذه التحسينات، أشار أحمد السويدي إلى أن المردود الصناعي في مصر لم يكن وفقًا للتوقعات المرجوة، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التطورات لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات في القطاع الصناعي.