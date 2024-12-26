نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض الجزء الثالث من "موضوع عائلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث بطولة الفنان ماجد الكدواني وعدد كبير من نجوم الفن، تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على منصة "شاهد".

موضوع عائلي

موعد عرض مسلسل "موضوع عائلي 3"

يتكون الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" من 10 حلقات، يُعرض حلقتين يوم خميس من كل أسبوع، الساعة 12 صباحًا، على منصة شاهد.

أبطال وصناع مسلسل "موضوع عائلي 3"



مسلسل "موضوع عائلي" من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويجمع بين مجموعة من النجوم البارزين، على رأسهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه الدسوقي، ورنا رئيس.

أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

تتواصل أحداث الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.