سلطة رائعة.. الجرجير مع الطماطم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - فوائد الجرجير

الجرجير هو من الخضروات الورقية اللذيذة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية. يعد الجرجير مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C، فيتامين A، والحديد، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز مناعة الجسم وتحسين صحتك العامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجرجير بقدراته المضادة للأكسدة والتي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتحسين صحة الجلد والشعر.

فوائد الطماطم

تعتبر الطماطم من الخضروات متعددة الفوائد والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق. تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بقدرته على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. كما أن الطماطم غنية بفيتامين C والفولات، مما يعزز صحة الجهاز المناعي ويحسن وظيفة الأوعية الدموية.

طريقة تحضير سلطة الجرجير والطماطم المثالية

تحضير هذه السلطة الصحية والشهية سهل وسريع ويتطلب مكونات بسيطة ستجدها في مطبخك:

المكونات

حزمة من الجرجير الطازج، مقطعة

2 حبة طماطم كبيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 بصلة صغيرة حمراء، مقطعة إلى شرائح رفيعة

نصف كوب من الزيتون الأسود، مخلي ومقطع

ربع كوب من الجبنة الفيتا المفتتة (اختياري)

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، اخلط الجرجير مع شرائح الطماطم والبصل والزيتون.

2. في وعاء صغير، اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون مع رشة من الملح والفلفل.

3. اسكب المزيج السائل فوق الخضروات واخلط جيدًا حتى تتغطى جميع المكونات بالتتبيلة.

4. أضف الجبنة الفيتا المفتتة إذا رغبت في ذلك وقدمها فورًا.

أسباب لاختيار هذه السلطة

اختيارك لهذه السلطة يعتبر خيارًا ذكيًا لعدة أسباب. فهي ليست فقط سهلة التحضير ومليئة بالنكهات اللذيذة، بل تساعد أيضًا في تحسين صحتك بفضل مكوناتها الغنية بالمغذيات. كما أنها وجبة خفيفة مثالية للأيام الحارة، وتعتبر إضافة رائعة لأي وجبة رئيسية. إذا كنت تبحث عن سلطة صحية ولذيذة، فلا تتردد في تجربة سلطة الجرجير والطماطم!