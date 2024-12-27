أخبار اليمن : شيبان يتفقد جرحى العدوان الإسرائيلي

شيبان يتفقد جرحى العدوان الإسرائيلي
تفقد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم، أحوال الجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي.
واطلع الدكتور شيبان على أحوال أحد أفراد طاقم الطائرة الأممية والخدمات الطبية المقدمة للجرحى في عدد من المستشفيات في أمانة العاصمة.
وحث القائمين على المستشفيات والأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى.. متمنيا لهم الشفاء العاجل.
واعتبر وزير الصحة استهداف العدوان الصهيوني للمنشآت المدنية في صنعاء والحديدة والذي أدى إلى سقوط ضحايا، انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
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