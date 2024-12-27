نشكركم على متابعتكم خبر منة فضالي تودع 2024 برسالة غامضة وتفاجئ الجمهور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي الجدل مجددًا بعد أن نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة لها مع تعليق غامض حول عام 2024، حيث وصفته بـ”سنة هباب” وتمنت انتهائه.

وقد لاقى منشور منة تفاعلاً واسعًا من الجمهور، حيث عبر الكثيرون عن اتفاقهم معها، مؤكدين أن العام الماضي كان صعبًا وشهد العديد من التحديات والأزمات. فيما تساءل البعض عن الأسباب التي دفعتها لوصف العام بهذه الطريقة.

منة فضالي تكشف عن رأيها في الزواج

وفي سياق آخر، كشفت منة فضالي في لقاء تلفزيوني سابق عن رأيها في الزواج، حيث أكدت أنها لا تفكر في الارتباط حاليًا وأنها مرتاحة لحالتها الحالية. وأضافت أنها إذا قررت الزواج في المستقبل، فإنها تفضل الزواج من أجنبي وليس مصريًا.