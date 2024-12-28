كاي هافيرتز: علينا التكيّف مع غياب ساكا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - أعرب كاي هافيرتز، مهاجم آرسنال، عن سعادته بفوز فريقه على إبسويتش تاون 1-0، في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

وتكفل هافيرتز بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول…

وقال هافيرتز، في تصريحات بعد المباراة: بالتأكيد، الحصول على 3 نقاط على أرضنا أمر جيد، لقد واجهنا منافساً يصعب اختراق دفاعه، لم تسنح لهم فرصة واحدة جيدة، لذلك سيطرنا على المباراة بشكل جيد… كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين آخرين… هذا هو الدوري الإنكليزي الممتاز، كل الفرق قوية، نحن فخورون بالفوز.

وعن دوره خاصة مع غياب بوكايو ساكا بسبب الإصابة، قال: أحاول مساعدة الفريق، كان الأمر مختلفاً بالنسبة لي اليوم… يتعين على الجميع أن يبرزوا لأننا نعلم أن بوكايو ساكا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن يتعين علينا التكيف… المباريات على أرضنا مهمة للغاية بالنسبة لنا ونشعر بالطاقة، فقط نحتاج كلاعبين إلى رفع المستوى للفوز بالمباريات.