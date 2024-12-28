”التحالف الدولي” يرسل تعزيزات عسكرية لقواعده في شمال وشرق سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 11:28 مساءً - أرسلت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية اليوم عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتتألف التعزيزات العسكرية من 50 شاحنة محملة بالمدرعات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية.

واستقدمت قوات "التحالف الدولي" في 24 الجاري تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وصناديق مغلقة على متن شاحنات إلى قاعدتها في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في 19 ديسمبر الجاري أن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا حاليا يقدر بحوالي 2000 جندي وليس 900 جندي كما كان يصرَح به سابقا.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن تنظيم "داعش" الإرهابي سيحاول استخدام أي فراغ في السلطة بسوريا لاستعادة قدراته، مضيفا "لن نسمح بذلك".